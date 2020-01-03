ابنة هيفاء وهبي تسب متابعة اتهمتها بكره والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من تجاهلها للكثير من التعليقات التي تتناول طبيعة علاقتها بوالدتها الفنانة هيفاء وهبي، لم تمرر زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية، تعليق إحدى متابعاتها عبر تويتر، اتهمتها فيه بكرهها لهيفاء ومحاولة تقليدها.

زينب نشرت صوراً جديدة تجمعها بنجلتيها «دانيلا ورهف» من احتفالها برأس السنة الجديدة، مهنئة متابعيها، بتعليق كتبت فيه: «حبينا نعيد عليكن أول الناس انشالله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعا»، وفي الوقت الذي رد بعض متابعيها تهنئتها بالعام الجديد، تفاجأت زينب بمتابعة كان لها رأي آخر.

المتابعة كتبت: «هلء انتي شو الهدف أنو تنشري صورك وصور ولادك.. ازا ما بتحبي امك لش عم تعملي متلا»، لتعنفها زينب بتعليق كتبت فيه: «أنت مين تتحاسبيني شو اعمل؟؟؟؟ اي مين؟؟ متطفلة».

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اللافت أن زينب نجحت خلال فترة قصيرة في استقطاب الكثير من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها اصبحت وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات، بالإضافة إلى كونها وجه دعائي لعدد من خبراء التجميل ومصممي الأزياء.

يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة بين الأم وابنتها، هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد «أشباح أوروبا» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، والعمل من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية.