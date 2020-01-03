كاتي بيري وأورلاندو بلوم يحتفلان بليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمربة الأمريكية كاتي بيري صورة من احتفالها بليلة نهاية العام، برفقة خطيبها النجم والممثل الكبير أورلاندو بلوم، من داخل منزلهما بمدينة نيويورك.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت الصورة التي نشرتها كاتي بيري عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور انستجرام، وظهرت بها النجمة العالمية وهي ترتدي نظارات تحمل رقم العام الجديد 2020، وكذا أورلاندو.

ووجهت كاتي بيري لمتابعيها عبارة تهنئة بالعام الجديد مرفقة مع الصورة، بقولها “عام سعيد للجميع من جانبا نحن والأطفال لكم”، في اشارة منها لجرائها الصغيرة التي ترعاها بمنزلها برفقة خطيبها النجم الكبير.

وبخلاف كاتي بيري، حرص عدد كبير من نجوم هوليوود على مشاركة متابعيهم، لحظات احتفالهم بليلة رأس السنة الجديدة، ومنهم النجم جاستن بيبر الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع أنستجرام، صورة له برفقة زوجته هالي بالدوين تمنى بها لمتابعيه عام سعيد، وكذلك المغني الشاب نيك جوناس الذي نشر صورة له برفقة زوجته الفنانة الشابة صوفي ترنر.

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وكانت المطربة والنجمة الأمريكية كاتى بيري، قد شاركت جمهورها، مؤخرا، بصورة جديدة من احتفالاتها بأعياد الكريسماس، قبل أيام من أعياد الميلاد المجيدة.

ونشرت النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، مؤخرا، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انتسجرام، صورة لها وهي ترتدي ملابس سانتا كلوز، وأمامها شجرة الكريسماس الشهيرة، وكتبت تبقي 10 ايام على يوم 25 واحتفالات عيد الميلاد، ماذا تريدون أن يترك لكم سانتا أسفل الشجرة؟”.

وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والمطربة الأمريكية، مؤخرا، مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها إلى مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

النجمة العالمية ظهرت فى الصورة هى وخطيبها أورلاندو بلوم وهى تمتطى جملا أمام الأهرامات وكتبت على صورتها على “انستجرام”، “هذا هو عيش الحياة.