ليوناردو ديكابريو يستجم مع حبيبته في جزر الكاريبي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، برفقة حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون أثناء تواجدهما في جزر الكاريبي، وكعادته ظهر النجم العالمي الذي يبلغ من العمر 45 عاما وهو يخفي وجه بالقبعة.

وكان النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، وحبيبته كاميلا مورون، قد ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 45 عاما، بينما هي 22 عامًا.

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ورصدت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجم الأمريكي الحائز على جائزة الاوسكار ليوناردو ديكابريو، مؤخرا، وهو يتراقص مع حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، اثناء تواجدهما في حفل عيد ميلاد المغنى العالمي بي ديدي الـ 50.

وكانت أحدي الصفحات المهتمة بأخبار النجم الحائزة على جائزة الاوسكار، قد نشرت مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي وهما يتراقصان على إحدى الأغاني الشهيرة وسط حضور كبير من مشاهير هوليوود.

واحتفل الرابر الأمريكي شون كومز الشهير ببي ديدي، بعيد ميلاده الـ 50 الأسبوع الماضي، وحرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.