- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، برفقة حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون أثناء تواجدهما في جزر الكاريبي، وكعادته ظهر النجم العالمي الذي يبلغ من العمر 45 عاما وهو يخفي وجه بالقبعة.
وكان النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، وحبيبته كاميلا مورون، قد ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 45 عاما، بينما هي 22 عامًا.
ورصدت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجم الأمريكي الحائز على جائزة الاوسكار ليوناردو ديكابريو، مؤخرا، وهو يتراقص مع حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، اثناء تواجدهما في حفل عيد ميلاد المغنى العالمي بي ديدي الـ 50.
وكانت أحدي الصفحات المهتمة بأخبار النجم الحائزة على جائزة الاوسكار، قد نشرت مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي وهما يتراقصان على إحدى الأغاني الشهيرة وسط حضور كبير من مشاهير هوليوود.
واحتفل الرابر الأمريكي شون كومز الشهير ببي ديدي، بعيد ميلاده الـ 50 الأسبوع الماضي، وحرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ليوناردو ديكابريو يستجم مع حبيبته في جزر الكاريبي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.