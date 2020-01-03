المطربة دوا ليبا تدخل علاقة عاطفية مع شقيق جي جي حديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دخلت المغنية والمطربة البريطانية دوا ليبا، البالغة من العمر 24 عامًا، وحبيبها عارض الأزياء وشقيق جي جي وبيلا حديد، ويدعى أنور حديد، البالغ من العمر 20 عامًا، في منحنى الجدية منذ بداية مواعدتهما لبعضهما في الصيف الماضي.

واختار العشيقان الشابان تمضية الوقت مع بعضهما في أحد الفلل الفاخرة التي تقع في المدينة الساحلية الخلابة ميامي، عاصمة ولاية فوريدا، وقد تواجد معهما أيضًا مجموعة من الأصدقاء.

وكانت عدسات المصورين، قد التقطت مساء يوم الإثنين 30 ديسمبر، صور للنجمة العالمية بينما كانت تمارس رياضة اليوجا أمام بركة سباحة الفيلا، وخلال ذلك كانت تحتسي المشروبات الروحية أيضًا

Advertisements

وارتدت المطربة العالمة إطلالة كاجوال مريحة تألفت من كروب توب أبيض ذي حواف حمراء كشف عن معدتها الممشوقة، ونسقته مع بنطلون جينز بقصة الكاروت “الجزرة”، واعتمدت تسريحة الكعكة الخلفية مع تخليها عن وضع مساحيق التجميل.

وقد حظيت نجمة أغنية “One Kiss” على الدعم المطلوب من قبل أصدقائها، وبالأخص من حبيبها أنور الذي يصغرها بـ 4 أعوام، إذ تواجد معها في الفيلا وكان يساعدها أثناء ممارستها لليوجا عن طريق دعم توازنها.

وعلى صعيد إطلالة عارض الأزياء الصاعد، فقد ارتدى حديد بنطلونًا كحلي اللون، نسقه مع تي شيرت أسود بطبعة أمامية بيضاء، وجاء من الخلف بستايل الألوان المائية، كما أضاف عنصرًا عربيًا لإطلالته، ألا وهو الكوفية الفلسطينية، حيث وضعها في لحج الحزام بطريقة عصرية.

وفي إحدى اللقطات، قامت دوا بخلع تي شيرت أنور لتعرض مجموعة الوشوم التي تغطي جسده أمام أصدقائها، وعندها بدأ الحبيبان بمداعبة بعضهما بشكل مشاكس.