تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان وسعد لمجرد بدبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد لإقامة حفلهما القادم في مركز دبي التجاري العالمي.‏

وطرحت تذاكر الحفل، المقرر إقامته يوم 10 يناير 2020 ، في فئتين الأولى سعرها 1600 جنيه مصري، والثانية 850 جنيه مصري.‏

وكان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد قدما مؤخرا أغنية “إنساي”، التى تم تصويرها وطرحها كفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة اقتربت من الـ200 مليون فى فترة قصيرة.

ومن جانبه يشارك رمضان حالياً فى بطولة مسلسل “البرنس”، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى 2020، من إنتاج شركة “سينرجى”، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرين.

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وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد رد على تصريحات الفنان جلال الشرقاوي، المسيئة ضده والتي أطلقها خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.

محمد رمضان، قال خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”: “كتر خيره وهذا رأيه وإحنا دولة ديمقراطية كل واحد يقول رأيه براحته”.

وأضاف: “أكن كل الاحترام والتقدير لدكتور جلال الشرقاوي نظرًا لتاريخه وعطائه الكبير في تاريخ الفن”.

وكان المخرج جلال الشرقاوي، قد قال في تصريحاته ضده: “ما يقدمه محمد رمضان ليس فنًا ولكنه يسيء للمجتمع واعماله تروج للإرهاب، مشيرًا إلى أنه لم يتخرج في معهد العالي للفنون المسرحية، وحضر لمدة أسبوعين فقط، موضحًا أنه يجب عليه أن يستخدم شعبيته في تقديم شيء مفيد للجمهور.