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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد المخرج والمنتج المصري نصر محروس، على دعوة الفنانة إسعاد يونس للصلح بينه وبين الفنان بهاء سلطان.
نصر محروس، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “نداء مدام إسعاد يونس ليّا في برنامج صاحبة السعادة، فوق راسي واعتز بيه جدا، لأنها فعلاً أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه”.
وأضاف: “وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا إننا هنتقابل قريب، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة”.
واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان بهاء سلطان، في احتفالية رأس السنة ببرنامجها “صاحبة السعادة”، والمذاع عبر فضائية dmc وذلك بعد فترة من غيابه عن الجمهور.
إسعاد يونس، وجهت خلال الحلقة رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، على خلفية أزمتهما قالت فيها: “نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان”.
وأضافت: ” صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى، حرام الصوت ده يقعد في البيت”.
يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم “سيجارة”، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.
وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج نصر محروس يستجيب لدعوة إسعاد يونس ويعد بحل لأزمة بهاء سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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