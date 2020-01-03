تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة داليا البحيري

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن ابنتها الأولى والتي كانت تدعى خديجة، ورحلت في سن صغيرة نتيجة إصابتها بالمرض.
داليا البحيري، قالت خلال لقائها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية “cbc”، إن الله سبحانه وتعالى كريم، منحها أكبر طاقة حب وكلمة “بحبك”، وذلك عندما اختبرها بوفاة طفلتها خديجة، و أنها كانت وديعته واستردها.
وأضافت، أن الله قد رحمها من معاناتها واختار لها سبيل الراحة من أي أوجاع وآلام مرت بها قائلة: “خديجة بنتي لو كانت عاشت كانت هتتعب أكتر وربنا اختارها عنده علشان هي ترتاح لأني كنت هتألم في كل مرة هشوفها بتتوجع وتتألم خصوصا إنها مكنتش حياة طبيعية”.
وتابعت، أن الله عوضها عند وفاة طفلتها خديجة، بصغيرتها وابنتها قسمت، مؤكدة أن أي لحظة عاشتها مع طفلتها قسمت شعرت بها أضعافا مضاعفة خاصة وإنها تقلق عليها كثيرًا.
داليا البحيري، تزوجت 3 مرات زوجها الأول هو سعيد جميل، فيما كان زواجها الثاني من الراحل فريد المرشدي، وكان زواجها الثالث من رجل الأعمال حسن سامي.
يذكر أن الفنانة داليا البحيري تشارك الماراثون الرمضاني 2020 ، بمسلسل”فلانتينو” ، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
”فلانتينو”، من بطولة الزعيم عادل إمام،رانيا محمود ياسين،داليا البحيري،حمدي الميرغني، وفاء صادق، بدرية طلبة، دلال عبد العزيز، هدى المفتي، إلهام عبد البديع، طارق الابياري،سليمان عيد، محمد الكيلاني.
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