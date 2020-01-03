مصطفى حجاج يتألق في حفل رأس السنة بأروع الأغاني

أحيا المطرب مصطفى حجاج حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠ برفقة الراقصة الاستعراضية الآ كوشنير بفندق كونكورد السلام. وبدأ "حجاج" بأغنية "يا منعنع"، ثم مجموعة متنوعة من أغانيه الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا وهي" خطوة، هتزهزه، آة يا حنان، مبنحلهاش"، وثم أشعل الحفل بأغنية "ابن مصر" الذى تفاعل مع الجمهور .

وتألقت الراقصة الاكوشنير بمجموعة كبيرة من الرقصات الشرقية على العديد من الأغاني أبرزها أغنية"حلاوة روح" وأغنية "اه لو لعبت يا زهر" وغيرها من الاغانى وسط حضور كبير، وكان الحفل من تنظيم سيد فتوح

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