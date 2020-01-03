أحمد الفيشاوى يحتفل برأس السنة وهو يأكل "ملوحة"

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بحلول العام الجديد على طريقته الخاصة، ونشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر من خلاله وهو يأكل "ملوحة" وهو سمك مملح وتعتبر أكلة فرعونية، وعلق قائلًا: "احتفالي بليلة رأس السنة".

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي. وتدور أحداث فيلم "أشباح أوروبا" في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

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