أنتخة ولا أكل زيادة.. ليوناردو دي كابريو بكرش زائد فى البحر.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم ليوناردو دي كابريو وصديقته عارضة الأزياء كاميلا موروني وهما يستمتعان بالبحر في إحدى جزر الكاريبي، وظهر ليو بوزن زائد في منطقة البطن، إلا أنه تعامل بطبيعته دون الالتفات إلى عدسات المصورين، حيث استمتع بأجواء البحر والشمس.

من جانب آخر يمتلك النجم ليوناردو دي كابريو مسيرة فنية هائلة مليئة بالعديد من الأدوار المميزة التي ارتبطت باسمه، بعدما قدم في مشواره مجموعة من أهم الأعمال، إلا أن كل ذلك لم يشفع له في الفوز بجائزة الأوسكار سوى مرة وحيدة عام 2016.

دي كابريو مرشح بقوة في حفل الأوسكار القادم لنيل جائزة الأفضل ليضيف جائزة أخري إلى رصيده، وذلك عن دوره في فيلمه الأخير 'Once Upon A Time In Hollywood' ، والذي حقق ردود أفعال ايجابية للغاية سواء علي مستوي الإيرادات أو النقاد ممن أشادوا بفيلم المخرج تارنتينو، والذي يعد التجربة الأولى التي تجمع كلاً من ليوناردو دي كابريو والنجم براد بيت.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.