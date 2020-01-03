شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس عن إنهاء خلاف نصر محروس مع بهاء سلطان: هو ده العشم يا نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها لانتهاء الخلاف بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، حيث كانت قد وجهت رسالة إنسانية له خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة".

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، نشرت صورتها بصحبة النجم بهاء سلطان، وعلقت قائلة:"هو ده العشم يا نصر، كتر خيرك يا حبيبي و اخويا و عشرة السنين، كل لحظة و أنت طيب و ٢٠٢٠ تكون سنة سعد عليك يارب".



إسعاد يونس

ويشار أن المنتج نصر محروس، عبر عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، :"استجابة إلى مبادرتها، فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب إنني أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالي من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها" .

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وتابع، ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلي عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر علي تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوي أنه لا يريد أن يبقي في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه.

وأشار إلى أن الأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل، سوي أن تلجأ للقضاء وتطلب منه ان يستكمل تنفيذ التزاماته وان يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتي تقدر فقط بـ 25% لها ونسبة 75% له، علي أمل ان تعوض جزءًا من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له والتي يتكلف الواحد منها شاملاً أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

وأوضح محروس، بالرغم من كل ذلك، فإن الشركة استجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به، والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها.