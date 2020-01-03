شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام فى جميع السينمات 15 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة سينرجى من إجراء عمليات المونتاج والمكساج لفيلم " لص بغداد" ، بطولة النجم محمد إمام، حيث إنه حاليا فى المراحل الأخيرة قبل توزيع النسخ النهائية للفيلم على قاعات السينما، وتطرح شركة "سينرجى" فيلم "لص بغداد"، يوم 15 يناير الجارى، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد عادل إمام، وفتحى عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وبيومى فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق واﻹثارة، وهو مغامرة كوميدية مثيرة لأبطال الفيلم الذين يبدأون رحلة للبحث عن كنز مفقود، ويظهر أحمد رزق كضيف شرف فى أحداث الفيلم، ويكون هناك العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

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كانت آخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

وقدم محمد إمام آخر أعماله فى السينما من خلال فيلم "ليلة هنا وسرور"، وشاركه البطولة ياسمين صبرى، والفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وأخرج الفيلم حسين المنباوى، وتأليف كريم يوسف ومصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداثه حول رضا نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبو الدهب)، ويتعرف على الفتاة هنا ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو ليسرق نفس التمثل.