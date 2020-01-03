شيري عادل بإطلالة صيفية ورانيا يوسف في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة مانشيستر البريطانية.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "الجيم".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة التقطتها لها الفنانة نيللي كريم، وظهرت فيها "ليلى" بإطلالة طبيعية دون مكياج.

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بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"البيجامة" داخل مطبخها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الجليد، بإحدى المدن الأوروبية.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.