بالفيديو: إعلامي خليجي يكشف سبب إلغاء زواج مريم سعيد قبل يومين من موعده.. ما علاقة دنيا بطمة؟

أحدث الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع مصور تطرق فيه إلى قضية حساب الفضائح “حمزة مون بيبي”.

وقال إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية.

ونقل ما يتم تداوله عن أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تقفان خلف تلك الفضائح. وكشف أن الإعلامية المغربية مريم سعيد خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها عليه.

وأثار المقطع جدلاً كبيراً في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية وشقيقتها خضعتا مؤخراً للتحقيق على ذمة هذه القضية. وانتشر في وقت سابق فيديو لهما وهما تخرجان من مكان التحقيق وتحاولان تجنب لقاء الصحافيين وما زالت القضية تتفاعل بشكل كبير.