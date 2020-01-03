ميرنا وليد - بيروت - أبصرت أغنية ​يا فوز​ للفنان ​ماجد المهندس​ النور ليلة رأس السنة والتي يبدو أنه أرادها أن تكون هدية فنية لجمهوره بمناسبة قدوم السنة الجديدة، فطرحها على يوتيوب على طريقة الليريكس فيديو.

الأغنية رومانسية بامتياز، فاح منها عطر الشوق والوله وتفننت شاعرتها ​انتصار​ بوصف جمال الحبيبة التي ناداها ماجد "يا فوز"، فجاءت كلماتها خليطاً من التعبير عن عشقه لها من النظرة الأولى ووصف مفصل لجمالها ومناجاتها بأجمل الصور الشعرية على أنغام لحن خليجي دافئ أتقنه إحساساً الملحن عادل عبد الله، فتزاوج صوت المهندس مع الكلمات والألحان وأنتجوا إحدى روائع أغنيات هذا الفنان المحبوب.

ويقول مطلعها :يا فوز بين الوقت والعمر اللي يفوت..صار الحب واللقا والشوق صدفه..

شفتك وظل قبال الوجه والصوت...وحسيت فيني لوقت ملقاك لهفه

وفي مقطع آخر يذكر أنه لم يكن منتبها من قبل لحِسن بيروت أي لجمالها فيغني :

قبلك ولا أثّر عليّ حِسن بيروت ...وما درت بال لناس ووجوه ترفه

الأغنية وزعها مهند خضر، مكساج: جاسم محمد مونتاج وفيديو: علاء فياض، وحققت منذ يومين عليى طرحها ما يفوق الـ 280 ألف مشاهدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يناجي حبيبته بـ يا فوز ..وما علاقة بيروت؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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