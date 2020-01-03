ناديا بساط تتعرّض لحادث مروّع

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الإعلامية اللبنانية ناديا بساط لحادث سير مروّع نجت منه بأعجوبة وحالتها الصحية مستقرّة وتخضع للمراقبة الطبّية في إحدى المستشفيات في بيروت.

وفي التفاصيل أن سيارة ناديا اصطدمت بسيارة أخرى مسرعة بشكل جنونيّ، فخرجت عن مسارها واصطدمت بسيارة أخرى، مما تسبّب بأضرار جسيمة في السيارة لكن بساط نجت منها بأعجوبة، حيث نقلت إلى المستشفى وخضعت للفحوص اللازمة حيث عاينوا الرضات في أنجحاء جسمها وتبيّن بعض الكسور في ضلوعها. من أسرة موقع الخليج 365 نتمنى للزميلة الإعلامية ناديا بساط الشفاء العاجل والحمدلله على سلامتك .

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