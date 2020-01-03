أشرف زكي وعائلته يمضيان ليلة رأس السنة في العبادة بهذا المكان المقدس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يحيي أغلب الناس ليلة رأس السنة الميلادية إما في منازلهم مع عائلاتهم أو أصدقائهم وإما يختارون مربعاً ليلياً ليسهروا في في جو غنائي، لكن نقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​ وزوجته ​روجينا​ اختارا أن يكرسا هذا الوقت في العبادة، فاصصطحبا ابنتيهما إلى المملكة العربية السعودية وتحديداً إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

وعلقت روجينا على صورتها مع زوجها وابنتيها من أمام الكعبة فكتبت :"اللهم لك الحمد، يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك، صلى الله عليه وسلم".

كما نشرت صورة أخرى من المسجد النبوي الشريف وعلقت :"الحبيب المصطفى صل الله علية وسلم، اللهم اجمع بيينا وبينه كما امنا بة ولم نره ولا تفرق بيينا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقائه والحمد لله رب العالمين ، وعلقت الراقصة دينا على الصورة طالبة من روجينا الدعاء لها عند قبر النبي".

إشارة إلى أن روجينا تشارك الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان 2020.