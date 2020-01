غولدن غلوب تعلن أسماء النجوم مقدمي حفلها الـ77

الجمعة 3 يناير 2020

أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز غولدن غلوب، أسماء مجموعة جديدة من النجوم، تقرر انضمامهم لقائمة مقدمي الجوائز الرسميين بالدورة رقم 77 من الحفل، المقرر في 5 يناير الجاري.



وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز عبر موقع فيسبوك، عن اختيار كل من النجم بيرس بروسنان والنجمة أنا دي أرماس، والنجم هارفي كيتل، والنجمة مارجو روبي والنجم تيم ألين، ليقومون بتقديم جوائز ضمن فعاليات الحفل الذي ينطلق في فجر الاثنين المقبل.

بالإضافة لأسماء 5 نجوم آخرين هم دانيال كريج، وويل فاريل، وداكوتا فانينج، وكيت مكينون، والنجمة الكبيرة سلمى حايك.

وسبق أن أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز غولدن غلوب عن قائمة الأفلام والممثلين المرشحين لجوائز الدورة المرتقبة رقم 77 من حفل الجوائز الشهير.

ونشرت الموقع الرسمي لجوائز غولدن غلوب، القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز دورة عام 2020 من الحفل.

Advertisements

وسبق أن ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن أبرز ما لوحظ في ترشيحات هذا العام من جوائز الغولدن غلوب، تواجد العديد من الفنانين من جنسية أسترالية ضمن قائمة الترشحيات، وهم النجم راسل كرو والنجمة نيكول كيدمان، ومارجو روبي وكيت بلانشيت وتوني كوليت.

وغابت السيدات عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج، حيث تضمنت هذه الخانة من الترشيحات قائمة من المخرجين الرجال بالكامل. أما أكثر الفئات منافسة لما تضمه من نجوم كبار، فكانت فئة أفضل ممثل بدور مساعد، التي ترشح لها كل من النجم توم هانكس وآل باتشينو وأنتوني هوبكينز وجو بيسكي وبراد بيت.

ومن ضمن الترشيحات الأبرز، ترشح لجائزة أفضل فيلم درامي كل من فيلم 1917، وفيلم The Irishman، وفيلم Joker وفيلم "Marriage Story"، وفيلم "The Two Popes".

ولجائزة أفضل ممثلة رئيسية في فيلم درامي ترشحت كل من سينثيا إيرفو عن دورها بفيلم HARRIET، وسكارليت جوهانسن عن دورها بفيلم MARRIAGE STORY، وسيرشا رونان عن دورها بفيلم LITTLE WOMEN، وتشارليز ثيرون عن دورها بفيلم BOMBSHELL، ورينيه زيلويجر عن دورها بفيلم JUDY.

ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره بفيلم FORD V FERRARI، وأنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم PAIN AND GLORY، وآدم درايفر عن دوره في فيلم MARRIAGE STORY، وخواكين فينيكس عن دوره بفيلم JOKER، وجوناثان بريس عن دوره بفيلم THE TWO POPES.