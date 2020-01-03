شكرا لقرائتكم حرب النجوم الجديد يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققاً 72 مليون دولار. والفيلم بطولة جون بويغا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك، ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: المستوى التالي"(جومانجي: ذا نيكست ليفيل) بالمركز الثاني، مسجلاً 35.3 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

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دوين جونسون (فرانس برس)

وجاء الفيلم الرومانسي الجديد "نساء صغيرات" (ليتل ومن) في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف، ومن إخراج جريتا جيروج.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فروزن2) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "جواسيس متخفون" (سبايس إن ديسغايس) في المركز الخامس، محققاً إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.