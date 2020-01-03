شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر: شائعات إنجابي سخيفة ولا أساس لها ومطلق من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الموسيقار الكبير حلمى بكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إنجابه مولودا جديد، مؤكدا أنها شائعات سخيفة هدفها تشويه صورتى ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه مطلق منذ عامين ولم يتزوج مرة أخرى.

كان الموسيقار حلمى بكر صرح أنه فوجئ بطليقته "سماح عبد الرحمن القرشى" اقتحمت منزله بمساعدة مجموعة من "البلطجية"، واعتدوا عليه وانهالوا عليه ضربًا داخل شقته بحى المهندسين، مشيرًا إلى أنه تعرض لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى، فضلًا عن إصابات بالغة فى الرقبة واليد، موضحًا أن السيدة سماح طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة "ريهام"، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة.

وأشار بكر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إلى أنه حرر محضرًا فى قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان فى المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبه فى الحادث الذى تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت فى المحضر التقارير الطبية التى كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة - على حد وصفه.

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