شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد فى لبنان الأربعاء المقبل لمواجهة "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أسرة مسلسل «نساء من ذهب» للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي، لتصوير المشاهد الأولي من العمل في عدد من المشاهد الخارجية هناك، بالتزامن مع بناء ديكورات جديدة في أحد الاستديوهات بالقاهرة.

مسلسل " نساء من ذهب " تجتمع فيه النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هم نادية الجندى ونبيلة عبيد، اضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، حيث انتهت الجهة المنتجة مع الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة قبل الاعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، كما تم معاينة عدد من أماكن التصوير فى لبنان الذى سيكون بها معظم مشاهد العمل.

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وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء منها.

وتعود نادية الجندى الى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام اضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.