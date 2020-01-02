شاهدوا.. شهيرة خليجية تصدم الجميع بقبلة حميمة مع زوجها وتهاجم منتقديها

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:54 مساءً - أشعلت الناشطة السعودية فوز العتيبي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها على “تويتر” فيديو أثار جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه برفقة زوجها وتبين أنه سجل لهما في لحظة انتهاء العام 2019 وبداية العام 2020. ولفتا الأنظار باستقبالهما السنة الجديدة بقبلة حميمة تبادلاها أمام الحاضرين في محيط برج خليفة في دبي.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وحقق على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 77 ألف مشاهدة. ومما جاء في التعليقات: “أنا الأجنبية الواو هند الثانية” و”تقليد أعمى للأجانب” و”قلة حياء”.

وردت الناشطة على التعليقات بتغريدة أخرى جاء فيها: “شكراً لناس اللي علقت تعليقات لطيفة.أما أصحاب التعليقات السيئة ترا والله ما ألومكم. عارفة إنه تربينا على التناقض، نستلطف كل شي من الأجانب ونكره بعضنا حتى أنا أحياناًألاحظ فيني بقايا من هالشيء. هي عقد مترسبة صعب التخلص منها بيوم وليلة”.