شاهد.. آخر ظهور للإعلامية “نجوى قاسم” قبل وفاتها على قناة الحدث

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:54 مساءً - بثت قناة العربية آخر ظهور للإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، حيث أطلت قبل أسبوع لآخر مرة على قناة الحدث، ضمن برنامجها الإخباري ”الحدث اليوم“، قبل إعلان وفاتها، اليوم الخميس؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقدمت قاسم حلقة البرنامج في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لتكون تلك إطلالتها الأخيرة، قبل رحيلها الذي فُجع به الوسط الإعلامي العربي، وجمهور قناة العربية.