شاهدوا.. رضوى الشربيني ترد على مبرري التحرّش الجماعي بفتاة المنصورة

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:54 مساءً - شجبت ال​إعلام​ية المصرية حادثة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة المنصورة بمصر، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة بشكل كثيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الانحدار الأخلاقي وصل إلى مرحلة خطيرة، وتساءلت أين الشهامة أين الإنسانية أين النخوة؟

منشورها هذا قوبل بتعليقات متباينة بين من اعتبر أن الفتاة تتحمل قسماً من الذنب في ارتدائها ملابس غير محتشمة وآخرين وافقوها الرأي، لكنها ردت على الرأي المخالف لرأيها بأن التحرش في مصر بنسبة 70% تتعرض له فتيات محجبات ولا علاقة للأمر بملابس الفتاة.

وكتبت رضوى معبرة عن غضبها :”مفيش اى منطق ممكن يخلى اى حد فينا يستوعب كم انحدار الأخلاق اللى وصلنا ليه..٤٠ شاب يتحرشوا بفتاه فىً الشارع مافهومش واحد قالهم حرام عليكم؟ طيب الناس اللى ماشيه فىً الشارع محدش قالهم انتم بتعملوا ايه؟فين الدين،فين الإنسانية، فين التربيه،الله يرحم النخوة والشهامه”.

إشارة إلى أن فتاة كانت تمشي برفقة صديقتها وشخص آخر في منطقة “المشاية”، أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في وقت متأخر من ليلة رأس السنة مرتدية فستاناً مفتوحاً وقصيراً وأثناء الاحتفالات،