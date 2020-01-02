كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:54 مساءً - شجبت الإعلامية المصرية حادثة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة المنصورة بمصر، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة بشكل كثيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الانحدار الأخلاقي وصل إلى مرحلة خطيرة، وتساءلت أين الشهامة أين الإنسانية أين النخوة؟
منشورها هذا قوبل بتعليقات متباينة بين من اعتبر أن الفتاة تتحمل قسماً من الذنب في ارتدائها ملابس غير محتشمة وآخرين وافقوها الرأي، لكنها ردت على الرأي المخالف لرأيها بأن التحرش في مصر بنسبة 70% تتعرض له فتيات محجبات ولا علاقة للأمر بملابس الفتاة.
وكتبت رضوى معبرة عن غضبها :”مفيش اى منطق ممكن يخلى اى حد فينا يستوعب كم انحدار الأخلاق اللى وصلنا ليه..٤٠ شاب يتحرشوا بفتاه فىً الشارع مافهومش واحد قالهم حرام عليكم؟ طيب الناس اللى ماشيه فىً الشارع محدش قالهم انتم بتعملوا ايه؟فين الدين،فين الإنسانية، فين التربيه،الله يرحم النخوة والشهامه”.
إشارة إلى أن فتاة كانت تمشي برفقة صديقتها وشخص آخر في منطقة “المشاية”، أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في وقت متأخر من ليلة رأس السنة مرتدية فستاناً مفتوحاً وقصيراً وأثناء الاحتفالات،
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. رضوى الشربيني ترد على مبرري التحرّش الجماعي بفتاة المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.