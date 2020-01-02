فارس كرم لجمهوره في السعودية: الموعد قرّب

متابعة بتجـــــــــرد: يسافر النجم اللبناني فارس كرم إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة استعداداً لإحياء أوّل حفل غنائي له هناك.

فارس كرم نشر البوستر الخاص به للحفل الذي سيقام على مسرح “أبو بكر سالم” ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود” وأرفقه بتعليق جاء فيه: “الموعد قرّب”.

ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولاً إلى أحدثها أغاني ألبوم “44:36” الذي طرحه في صيف عام 2018.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.