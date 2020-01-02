محمد عساف يحقق نجاحاً استثنائياً في حفل رأس السنة في اسطنبول

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف احد أهم الحفلات الفنية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول بقاعة المؤتمرات Avrasya Yenikpi.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من مختلف الجاليات العربية التي قصدت اسطنبول لقضاء ليلة رأس السنة مع محمد عساف، ليقدم خلال الحفل، أجمل الأغنيات والمواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية بالإضافة إلى الدحية الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل.

وحرص الفنان محمد عساف على توجيه رسالة لكل متابعيه بحلول رأس السنة الميلادية، مقدرا لهم هذا الانتماء والدعم بعد أن وصل حسابه على موقع “إنستجرام” إلى خمسة ملايين متابع ومتمنياً لهم أن يحمل العام الجديد 2020 الخير والسلام.

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كما أعرب “عساف” عن تقديره لهذا الجمهور الذي سانده في مشواره الفني معرباً عن اعتزازه بهم جميعاً ومؤكداً أنه سيبقى محتفظا باختيار جمالية إعماله الغنائية، إذ ليس ثمة مجال غير مجال الفن من يرفد ذائقتنا الفنية بكل ما هو جميل.

من جهة ثانية، يُتابع الفنان محمد عساف تحضيراته في العام الجديد 2020 للاستعداد لطرح عدد من الأعمال الغنائية.