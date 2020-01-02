إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسل “العميد” وتيم حسن يبحث في جريمة غامضة

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم السوري تيم حسن الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل “العميد” من تأليف وإخراج باسم السلكا وإنتاج شركة KINGSET DKL PRODUCTION.

ويبدو من الإعلان الترويجي أن المشاهد سيكون على موعد مع جريمة قتل غامضة ضحيتها زوج الكاتبة والروائية التي تؤدي دورها النجمة كاريس بشار حيث يجد النجم السوري تيم حسن الذي يؤدي شخصية أستاذ جامعي منخرطاً في البحث عن الفاعل ضمن قصة تبدو مشوقة فيما تظهر أن هناك علاقة حب ستنشأ خلال البحث عن تفاصيل الجريمة بين تيم وكاريس.

وتفاعل جمهور النجمين السوريين مع الإعلان الترويجي الرسمي للعمل والذي سيعرض خلال الفترة القريبة المقبلة حيث ظهر تيم بصورة مختلفة كلياً عما شاهده الجمهور في مسلسل “الهيبة”.

ومسلسل “العميد” سيمتد إلى 12 حلقة وسيعرض عبر منصة الكترونية بالإضافة إلى عرضه تلفزيونياً وربما يمتد لأكثر من موسم.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة أخرى من النجوم منهم فادي صبيح وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي وقاسم ملحو وأنجو ريحان وأمانة والي ورنا شميس وآخرين.