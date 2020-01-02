باسل خياط.. نحات بثلاث شخصيات في رمضان 2020

متابعة بتجـــــــرد: حسم النجم السوري باسل خياط خياره للحضور في الموسم الدرامي الرمضاني 2020 حيث وقع اختياره على عمل مشترك يحمل عنوان “النحّات” وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي السميري وإنتاج شركة “isee media” للمنتج إياد الخزوز.

وبحسب المعلومات فإن باسل سيؤدي ثلاث شخصيات في هذا العمل ومنها شخصية “نحّات” حيث يخوض رحلة مشوقة خلال العمل، وقد وقع الاختيار على الفنانة اللبنانية ندى بو فرحات للوقوف أمام باسل في بطولة العمل.

من جهة أخرى أنهى باسل تصوير دور البطولة في المسلسل القصير “عهد الدم” من إخراج المصري كريم الشناوي و إنتاج شركة “إيجل فيلم” للمنتج جمال سنّان حيث شاركته البطولة الفنانة السورية نادين تحسين بيك.

في حين كان قد طرح اسم باسل للمشاركة في مسلسل “لعبة النسيان” برفقة النجمة المصرية دينا الشربيني بالإضافة إلى مسلسل “أسود فاتح” برفقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لكنه اختار مسلسل “النحات” للحضور في رمضان.