زينة تغيب عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي

متابعة بتجــــــــــرد: قرّرت الممثلة المصرية زينة الإنسحاب من السباق الرمضاني المقبل للعام الثاني على التولي بسبب عدم عثورها على عمل مناسب يرضيها بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر مسلسلاتها “ممنوع الاقتراب او التصوير” وشاركها البطولة فتحي عبد الوهاب و​نسرين أمين​ و​محمد شاهين​ ومي القاضي.

وقررت زينة التركيز في السينما خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تقديمها فيلم “الفلوس” إلى جانب النجم المصري تامر حسني والذي طرح في الصالات السينمائية الاسبوع الماضي ويحقق نجاحات كبيرة في مصر والدول العربية، وتريد أن تستكمل خطواتها السينمائية خاصة وانها تلقت أكثر من عرض جديد تعمل على دراسته في الوقت الحالي.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار ​محمد عبد​ المعطي، إخراج ​سعيد الماروق​، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، زينة، ​محمد سلام​، ​عائشة بن أحمد​، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل ​أحمد السقا​ ومي عز الدين وتم تصوير معظم مشاهده في بيروت.