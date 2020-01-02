جنات تطرح “بطلة حدوتك” لمسلسل “بخط الإيد” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة المغربية جنات أغنية “بطلة حدوتك”، شارة مسلسل “بخط الإيد” بالإشتراك مع الفنان المصري وليد سعد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي.

مسلسل “بخط الإيد” من تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته كل من أحمد رزق، يسرا اللوزي، ياسر علي ماهر، محمد محمود، محمد حاتم وأسماء جلال.

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الإنتهاء من العمل على أغاني ألبومها الجديد، استعداداً لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة.

كلمات الأغنية:

الوردة بتدبل لما مانهتمش ب جمالها

والواحدة بتتعب لما اللى تحبه بيهملها

والكلمة الحلوة ماتتحسش لما نأجلها

ليه ماحدش فينا بيتعلم من غلطة عملها

كان نفسى تحس ب أوجاعي

وتفكر ف اللى بيسعدنى

تشاركنى ف أحلامى شوية

طب الومك والا مفيش داعى

كان نفسى ف حُضنك ده تاخدنى

وتهون أيامى عليا

كان نفسى نهاية تليق بيا

مابقاش انا بطلة حدوتك

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واطلع ف الأخر مأذية

ياحبيبتى الدنيا بتلهى ساعات

وتاخدنا فى زحمة مشاغلها

بفضل أكلِم صورتك أوقات

وباخدها فى حُضنى وب أشكيلها

مش قابل فكرة ماضى وفات

وحشانى أيامنا وتفاصيلها

سامحينى أنا لو قصرت ف يوم

ولا غلطه أكيد كُنت قاصدها

ده أنا من بعِدك عايش مهموم

أيامِك مين حايعوضها!

انا ياما باجيب على نفسى اللوم

وبقول كان أولى لو أسعدها

لمشاهدة فيديو أغنية “بطلة حدوتك”: