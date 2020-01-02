شقيقة دنيا بطمة تنهار بسبب قضية “حمزة مون بيبي”.. بماذا اتهمت والدة حلا الترك؟

متابعة بتجــــــــــرد: أحدثت شقيقة دنيا بطمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد تطرقت من خلاله إلى ما يتم تداوله حالياً من أخبار عن تورط الفنانة في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وظهرت في الفيديو برفقة نجم المواقع الشاب ريان جيلر ودعت المتابعين وهي تبكي إلى الكف عن إطلاق الشائعات. وتابعت أنها وأفراد عائلتها لو كانوا لا يخافون الموت لأقدموا على الانتحار.

وأضافت أن دنيا تزوجت المنتج محمد الترك لأنه أحبها ووجد لديها الصوت العذب وجمال الروح. وسألت عما إذا كان من يطلقون الشائعات يعملون لحساب شخص ما قاصدة بذلك طليقة الأخير منى السابر.

وذكرت أن الفنانة بخير وأنها لم تسجن ونفت علاقتها بالحساب لافتة إلى أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي استعادته على “إنستغرام” أكثر من 72 ألف مشاهدة.

كذلك تناقل بعض تلك الحسابات فيديو آخر ذكرت فيه الشقيقة أن كل ما يحدث ناتج عن الشائعات وأن العائلة لا تهتم بذلك. وذكرت أن محمد الترك كان ليتزوج امرأة أخرى لو لم يتزوج دنيا مع الإشارة إلى أن حلا الترك تحبها وأنها عاشت إلى جانبها لهذا السبب.