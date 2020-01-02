شيرين عبد الوهاب تتبرأ من فيلمها مع أحمد حلمي وتثير غضب جمهوره

متابعة بتجـــــــــرد: في تصريح جديد أثار حولها الغضب من جمهور الفنان أحمد حلمي، صرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها تتبرأ من تجربتها التمثيلية الأولى في عالم السينما، من خلال فيلم “ميدو مشاكل” الذي شاركها البطولة فيه الفنان أحمد حلمي.

وقالت أثناء لقائها ببرنامج mbc trending المذاع على قناة mbc4، إن فيلم “ميدو مشاكل” لا يحسب عليَّ ولا يحسب على أحمد حلمي أيضًا، لأنه قدم أفضل منه، وأتمنى أن أقدم عملاً أفضل في السينما”.

وأضافت شيرين قائلة: “أقوم حالياً بالتحضير لفيلم موسيقي، وأتمنى أن يشاركني وجه جديد وأحد المخرجين نادين لبكي أو محمد شاكر خضير”.

تصريحات شيرين وجدت صدى سيئاً لدى جمهور الفنان أحمد حلمي الذي هاجمها بقوة مؤكدين أن هذا الفيلم يعد السبب الرئيسي في شهرة شيرين ولولاه لما وصلت لما هي عليه الآن.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، والذى من المقرر طرحه في العام الجديد.