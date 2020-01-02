نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على ميريام فارس والحفل الأقوى في الأردن ليلة رأس السنة – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: إستقبلت ملكة المسرح ميريام فارس العام الجديد مع جمهورها في عمان الأردن وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس.

وكما عودتنا ميريام في كل حفلاتها، فقد استغلت كل دقيقة خلال أدائها على المسرح لإضفاء السعادة والإيجابية على الحضور بالرقص والهيصة والغناء.

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وقد شكرت ميريام معجبيها الذين جاؤوا للقائها من مختلف الدول القريبة والبعيدة ليبدأوا معها عامهم الجديد.

من ناحية أخرى ستطل ميريام على جمهورها في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة في الرياض وذلك ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” بتاريخ 04-01-2020 في منتزه الثمامة البري.