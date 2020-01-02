إقبال آسيوي على مسابقة "شوبان" للبيانو في بولندا

أرسل أكثر من 500 عازف بيانو شاب، وهو عدد قياسي، طلبات اشتراكهم في مسابقة شوبان الدولية لعزف البيانو، نصفهم تقريباً من آسيا، على ما أفاد المنظمون البولنديون، الخميس.



وأعلن معهد فريديريك شوبان الوطني في وارسو أن الصين تشكل مع أكثر من 100 طلب اشتراك، المصدر الأول للمرشحين للمشاركة في هذا الحدث المهم في عالم الموسيقى لعام 2020.

كذلك قدم نحو 90 يابانياً، و60 بولندياً طلبات اشتراكهم في المسابقة المخصصة لعازفي البيانو، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً.

وبعد فوز الكوري الجنوبي سيونج جين تشو، في سن 21 عاماً، بالنسخة السابقة من المسابقة عام 2015، أرسل 35 من مواطنيه طلباتهم للاشتراك في نسخة هذا العام.

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ومن بين 53 بلداً ممثلاً ضمن قائمة المشتركين المحتملين، كان العدد الأكبر بعد الآسيويين والبولنديين هو للأمريكيين والكنديين والروس والإيطاليين.

كذلك سيكون للآسيويين حضور بين أعضاء لجنة التحكيم، مع الفيتنامي المقيم في مونتريال دانج ثاي سون، والصينية سا تشين، والفرنسية اليابانية أكيكو إبي.

ويتعين حالياً على لجنة الاختيار بحلول 9 من مارس/آذار، ما يقرب من ثلث المشتركين، أي 160 عازف بيانو، سينتقلون إلى مرحلة التصفيات النهائية بين 17 أبريل/نيسان و28 منه في وارسو.

وستتيح هذه المرحلة اختيار المشاركين الـ80 في المسابقة التي ستقام بين 2 و21 من أكتوبر/تشرين الأول.

وقد شكلت مسابقة شوبان التي أطلقت عام 1927 في أحيان كثيرة محطة مهمة في مسيرة عازفي بيانو كبار فازوا باللقب في وارسو، بينهم الإيطالي ماوريتسيو بوليني (1960)، والأرجنتينية مارتا أجيريتش (1965)، والبولندي كريستيان زيمرمان (1975)، والصيني يوندي لي (2000).