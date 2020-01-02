مجدي الهواري وأحمد فلوكس وروجينا يستقبلون العام الجديد 2020 في الحرم المكي

حرص العديد من الفنانين على استقبال العام الجديد 2020، من الحرم المكي، حيث قاموا بتأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.ونشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من أمام الكعبة المشرفة لتهنئة جمهوره بالعام الجديد، وكتب في تعليقه عليها “سنة سعيدة عليكم إن شاء الله”.



كما شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره ومتابعيه على إنستجرام، بصورة أيضًا من أمام الكعبة المشرفة، حيث يؤدى هو الآخر مناسك العمرة، وكتب في تعليقه على الصورة: “عام كله سعادة علي الجميع.. خير بداية للعام الجديد من أرض خير البرية سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. اللهم تقبل”.



كذلك، الفنان أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، وبناتهما، قد استقبلوا العام الميلادى الجديد 2020، بأداء العمرة، ونشرت روجينا صورهم من داخل الحرم المكى عبر حسابها على إنستغرام، وقالت فى تعليقها على الصور: “اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة في حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم”.



احتفالات النجوم بالعام الجديد 2020، قد تنوعت خلال الساعات الماضية، فمن جانبها، استقبلت الفنانة نشوى مصطفى، العام الميلادى الجديد 2020، بتقديم تهنئة خاصة للفنانة دنيا سمير غانم، حيث نشرت صورة قديمة تجمعهما وكانتا فى سن أصغر، وقالت نشوى مصطفى فى تعليقها على الصورة “كل سنة وأنتى طيبة يا كتكوتة عقبال 100 سنة صحة وسعادة ونجاح وإبداع وتألق”.

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كما استقبل الفنان صلاح عبد الله، بروح كوميدية كعادته، معبرًا عن أمنيته التي يتمنى أن يحققها له أصدقائه مع نهاية عام 2019 وبداية العام الجديد 2020، ونشر الفنان الكوميدى مقطع فيديو يضم لقطات جمعته مع عدد كبير من النجوم في نهاية العام 2018، خلال حفل زفاف ابنته شروق، حيث غنا له النجوم اللذين حضروا حفل الزفاف، “يا صلاح يا صلاح يا صلاح”.

كما احتفل النجم محمد الشرنوبي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ونشر الشرنوبي، صور جديدة تجمعه مع خطيبته، متغزلًا فيها بتعلق على الصور، حيث قال “عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة”.

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