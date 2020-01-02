شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه ليلتي" يشارك فى مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان في مهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا في الفترة من 31 يناير حتى 8 فبراير لعام 2020، وذلك ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية بأكملها ويعقب عرض الفيلم نقاش مع صناعه.

ويعد "كليرمون فيران" أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.

وكان الفيلم قد حصل على جائزة الدعم المالى من إحدى المؤسسات لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه

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فيلم "هذه ليلتى" من بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان

يذكر أن فيلم "هذه ليلتى" عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، حيث نافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ببرنامج الأفلام القصيرة 2، وتواجدت حينها الفنانة ناهد السباعى التى حضرت الندوة النقاشية الخاصة بفيلمها.

تواصل الفنانة ناهد السباعى تصوير فيلمها الجديد " ماكو" ويشاركها فى البطولة كلا من، بسمة، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتعد هذه التجربة الأولى لنيقولا معوض فى السينما المصرية ، حيث يجسد نيقولا شخصية "شريف ناهي" خلال أحداث الفيلم .

"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.