شكرا لقرائتكم خبر عن لمزيد من المصداقية.. خالد أبو بكر يسجل مع الإرهابى عشماوى بمسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الإعلامي خالد أبو بكر بشخصيته الحقيقية خلال أحداث مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث صور أبو بكر مشهد لحظة عودة الإرهابى الهارب "هشام عشماوى" وهبوطه من الطائرة، بعد القبض عليه فى ليبيا والإتيان به إلى القاهرة، وتم التصوير داخل الطائرة الحقيقية التى أعادت الإرهابى الهارب، ويجسد دور عشماوى، الفنان أحمد العوضى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

Advertisements

من ناحية أخرى بدأ أمير كرارة تحضيرات واستعدادات مسلسل إذاعى يقدمه لأول مرة فى الراديو، ومن المقرر إذاعته فى شهررمضان المبارك، من تأليف هاشم هلال، الذى انتهى من كتابة 15 حلقة من المسلسل حتى الآن، ويتناول المسلسل قصة اجتماعية إنسانية ، وتدور فى إطار اجتماعى، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة الأبطال المشاركين خلال أيام.

يشار إلى أن خالد أبو بكر يقدم برنامج "كل يوم" على شاشة ON E، مع الإعلامية بسمة وهبة الذى انطلق أمس الأربعاء ويناقش الإعلاميان خالد أبو بكر وبسمة وهبة ، الرأى والرأى الآخر فى كافة القضايا، من خلال حلقات البرنامج.