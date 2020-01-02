شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع نور اللبنانية بسبب "أموال عامة" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لفيلم هانى سلامة الجديد "أموال عامة"، الذى ينطلق تصويره منتصف الشهر الجارى مفاوضات مع النجمة اللبنانية نور لتقف أمام بطل العمل، ولم تحسم نور موقفها النهائي حتى الآن، والعمل من إخراج أحمد عبد الله صالح وتأليف هيثم الخميسى.

وتدور أحداث فيلم "أموال عامة"، في إطار من الغموض والإثارة حول عدد من الجرائم الكبيرة التي يتم التخطيط لها بطرق مختلفة ودقيقه للغاية.

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ويغيب هانى سلامة عن السينما منذ 9 سنوان حيث قدم آخر أفلامه "واحد صحيح" تأليف تامر حبيب وإخراج هادى الباجورى وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وعمرو يوسف، وبسمة، وياسمين رئيس، وكندة علوش وزيزى البدراوى وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى انضمت نور اللبنانية لمسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، انعام الجريتلى.