حزن وحسرة وصدمة.. تعليقات نجوم الفن على رحيل نجوى قاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن والإعلام مع خبرة وفاة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية اليوم بسكتة قلبية، ونرصد لكم أبرز ما كتبوه.

مصطفى الأغا

نشر الإعلامي مصطفى الأغا، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة كتب بها: "بداية حزينة لعام 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا، خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدًا برحيلها المفاجئ".

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة كتبت بها: "وفاة وموت نجوى قاسم اليوم فضح الناس يللي ماتت قلوبها وضميرها وين راحت الإنسانية ؟؟؟ كمية الحقد لا توصف على تويتر !! بيفتخروا بترجمة الشر بكلماتهن ما بتعرفوا تترحموا حتى على الميت !!! انتو مين ؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله يرحمها ويصبر أهلها".

هيفاء وهبي

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نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة كتبت بها: "خبر موجع وحزين، رحم الله الاعلامية نجوى قاسم وأسكنها فسيح جناته، عزائي لذويها وجميع محبيها، البقاء لله".

نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة قالت فيها: "فقد لبنان اليوم إحدى أبرز نماذج الإعلام النزيه والصوت الإنساني الحر، نجوى قاسم التي لطالما صرخت في وجه أوجاع وطنها لبنان وكل الأوطان العربية، إنسانيتها كانت البوصلة الوحيدة في مسيرتها. رحلت نجوى في صباح هذا اليوم وتركت آخر أمنياتها مُعلقّة على أبواب هذا العام! رحمها الله".

يوسف الخال

نشر الفنان يوسف الخال، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة كتب بها: "الموت ليس فشل الطبيعة بل هو انتصار الحياة، نجوى قاسم".

يُذكر أن نجوى قاسم، من مواليد 1976، ووافتها المنية اليوم، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم"، على قناتي العربية والعربية الحدث، كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.