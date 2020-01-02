بملابس بابا نويل.. إسراء عبد الفتاح تنشر أول صورة لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أول صورة لابنتها تمارا، ظهرت فيها بملابس بابا نويل.

وعلقت إسراء: "تمارا تتمنى لكم عيد سعيد".

ورزق نجم مسرح مصر، الفنان حمدي الميرغني، بمولودته الأولى تمارا، من زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، في 3 ديسمبر الماضي.

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ونشر الفنان أشرف عبدالباقي صورًا تجمعه بالميرغني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بقيت أبو تمارا يا حمدي، ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا".

وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.