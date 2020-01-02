محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تكتشف "فرح" أن خطيبها "طارق" كان على علم بخيانة "نادين" هبة عبدالعزيز لزوجها "طارق"، الأمر الذي يثير غضبها ويشعل خلافًا بينهما، فتقرر في الحلقة الخامسة الاحتفاظ بالطفل بعد الإنجاب لتربيه هي.
وكشفت الحلقة عن جريمة قتل ثانية، وذلك بعد اغتيال زين، لتبدأ الشرطة في تتبع الأمر لاكتشاف القاتل، وعلى الرغم من أن كل شيء يشير إلى أنه عاصي الغول.
وبعد اكتشاف فرح لوالدها الحقيقي، يحاول ماجد الألفي (تامر فرج) ممارسة دوره كأب، ويقابلها أكثر من مرة ويخبرها بفكرة نشر كتاب يتضمن أسراره وفضائحه، كما استمر في البحث في حياتها وشخصيتها لإيجاد شيئًا مشتركًا بينهما.
ويُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .
"الآنسة فرح" بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر في خامس حلقات "الآنسة فرح".. جريمة قتل جديدة والفاعل مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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