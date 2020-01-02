سيرين عبد النور عن وفاة نجوى قاسم: "قلوب الناس ماتت !"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة تعلق بها على وفاة الإعلامية نجوى قاسم.

وكتبت: "وفاة وموت نجوى قاسم اليوم فضح الناس يللي ماتت قلوبها وضميرها وين راحت الإنسانية ؟؟؟ كمية الحقد لا توصف على تويتر !! بيفتخروا بترجمة الشر بكلماتهن ما بتعرفوا تترحموا حتى على الميت !!! انتو مين ؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله يرحمها ويصبر أهلها".

يُذكر أن، نجوى قاسم، من مواليد 1976، ووافتها المنية اليوم، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم"، على قناتي العربية والعربية الحدث، كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.