فيديو نادر يعرض لأول مرة.. يوسف شاهين وعائلته يحتفلون بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية للفيلم الوثائقي "احكيلي" إخراج ماريان خوري، على موقع "فيسبوك"، فيديو نادر يعود إلى عام 2004 للمخرج الراحل يوسف شاهين، وسط عائلته أثناء احتفالهم بأعياد الميلاد.

وظهر في الفيديو المنتجة والمخرجة ماريان خوري والمنتج السينمائي جابي جوري وإيلي خوري وسط أبنائهم يشاهدون صورًا قديمة للعائلة، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في سينما زاوية يوم 15 يناير .

ويرصد فيلم "احكيلي" رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام.

ويعتبر الفيلم هو الوثائقي المصري الوحيد الذي نافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على جائزة الجمهور، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان امستردام الدولي للأفلام الوثائقية، وخلاله شاركت ماريان خوري في ورشة أدارتها الكاتبة الأمريكية باميلا كوهن عقب عرض الفيلم لتستعرض مشوارها السينمائي وطريقتها الإبداعية وأسلوبها في صناعة الأفلام الوثائقية، مع عرض بعض اللقطات من أعمالها.

وتدور الأحداث خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، الأم هي مخرجة الفيلم ومنتجته ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقية في مسرح الحياة.

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ماريان خوري هي سينمائية مصرية، دخلت مجال السينما كمنتجة ومخرجة على الرغم من خلفيتها التعليمية في الاقتصاد بالقاهرة وأكسفورد، إلا أنها سرعان ما انجذبت نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

اعتمدت ماريان في مشروعاتها الإخراجية على سرد حكايات الناس فبدأت مشوارها بفيلم "زمن لورا" عام 1999 تلاها فيلم "عاشقات السينما" 2002 ويكشف الفيلمان التسجيليان عن إنجازات النساء المتمردات في مصر منذ حوالي قرن وحصلا على إشادات نقدية إيجابية

ركز– فيلمها التسجيلي الثالث "ظلال" - على التصورات الفردية والمجتمعية تجاه المرضى العقليين، بما أثار تساؤلات حول مفهوم "الجنون" ذاته. وقد حاز "ظلال" إعجاب النقاد، كما فازت بجائزة "الاتحاد الدولي لنقاد السينما" في مهرجان دبي السينمائي، وحصلت أيضًا، عن فيلمهما التسجيلي الرائد "ظلال"، على "جائزة قناة الراي الإيطالية" في دورة عام 2011 لمهرجان الأفلام التسجيلية الدولي من البحر المتوسط والشؤون الراهنة.

أما مشروعها الحالي، فهو: "ورش دهشور" لتطوير وإنتاج الأفلام المقدمة من المواهب المصرية والعربية الناشئة.