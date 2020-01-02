بالصور: هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة وصهره الجديد لبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 10:41 مساءً - احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا Melania Trump برأس السنة في منتجع بمدينة مار لاغو بصحبة العائلة والأصدقاء والحلفاء السياسيين.



ووقف ترامب بجانب ميلانيا على سجادة حمراء خارج منتجع بالم بيتش الفخم. وظهر نجلهما الوحيد بارون البالغ من العمر 13 عاماً في مكان قريب، حيث شاهد المؤتمر الصحفي القصير لوالده بمناسبة رأس السنة الجديدة .

وارتدت ميلانيا البالغة من العمر 49 عاماً ثوباً أسود لامعاً خطف الأنظار، وارتسمت الابتسامة على وجهها طيلة فترة حديث زوجها مع وسائل الإعلام .

كما ظهر نجل ترامب الآخر إريك وزوجته لارا وهما يسيران جنباً إلى جنب، تلاهما ابنته إيفانكا بفستانها الأحمر وزوجها جاريد كوشنير وإلى جانبهما ابنيهما .

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صهر ترامب الجديد.. لبناني



من جهة أخرى ،يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيداً عن السياسة والأحداث والتوترات الدولية، لحفل خطبة ابنته تيفاني واللبناني مايكل بولس .

وحددت عائلتا ترامب وبولس، ‏يوم 11 يناير 2020، موعداً لحفل خطوبة تيفاني ومايكل في فلوريدا، في منتجع مارالاغو الفاخر الذي يمكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتداول المغردون بطاقة الدعوة التي وزعها البيت الأبيض .

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وقالت "روسيا اليوم" إن اللبناني الأصل، مايكل شربل بولس، وتيفاني دونالد ترامب، تعارفا في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وتبلغ تيفاني، حسب الموقع اللبناني، 26 عاماً وهي ابنة ترامب الصغرى من طليقته مارلا مابلز .

ونشأ اللبناني مايكل في مدينة لاغوس بنيجيريا، وتملك عائلته فيها‎ مجموعات شركات، إلى جانب عملها في تجارة السيارات والمعدات المختلفة والبناء .

وأفادت وسائل الإعلام بأن صهر ترامب الجديد، الذي ينحدر من عائلة لبنانية ثرية، يبلغ من العمر 25 عاماً، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية .



جدير بالذكر أن بولس شارك في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض، في ديسمبر 2019، كما أمضى حفل رأس السنة مع تيفاني في منتجع ترامب مارالاغو بفلوريدا .

وبدا واضحاً من دعوة ترامب لمايكل بولس لحضور حفلته العائلية الخاصة برأس السنة بترحيبه للمصاهرة الأمريكية العربية الأولى في عائلته.