هؤلاء هم النجوم الأكثر تميزاً وحضوراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 10:41 مساءً - أصبح استفتاء «أوسكار الخليج 365» الفني السنوي بمرور السنوات مهماً وقوياً وراسخاً في الساحة الفنية العربية، بمشاركة أكبر عدد من النقاد العرب والجماهير من أنحاء العالم العربي كافة. وتطور «أوسكار الخليج 365» أكثر وزاد عمقاً وحضوراً فنياً نقدياً وشعبياً في عام 2019 بمشاركة المبدعين وصناع الفن الجميل من مخرجين وكتّاب وشعراء وفنانين كأعضاء لجنة تحكيم «أوسكار الخليج 365» لعام 2019، جنباً إلى جنب مع عشرات الآلاف من القراء من خلال التصويت على موقع مجلة «الخليج 365» ومنصاتها الإلكترونية. وتميّز بتقارب لافت بين ترشيحات أعضاء لجنة التحكيم وترشيحات القراء، التي كشفت عن أن الأعمال الفنية المميزة كالشمس، لا يخفى نورها الساطع على أحد، وتستحق عن جدارة الفوز بالمراكز الأولى كأكثر الأعمال والنجوم تميزاً وتأثيراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2019. ولوحظ في قائمة النجوم المتصدرين الفائزين، صمود بعض النجوم والنجمات على القمة مجدداً لحفاظهم على شغفهم الإبداعي، وبحثهم المستمر عن أعمال ذات قيمة فنية عالية تسعد جمهورهم، وتكسبهم احترام النقاد، وتؤمّن لهم القدرة على الاستمرار والعطاء بلا حدود.







نتائج استطلاع «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2019

هذه هي نتائج استفتاء «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2019، وهؤلاء هم النجوم الأكثر تميزاً وتأثيراً في عيون القراء وأعضاء لجنة تحكيم «أوسكار الخليج 365» الفني 2019.

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صنّاع الإبداع الفني: أعضاء لجنة تحكيم "أوسكار الخليج 365" 2019

ارتأت مجلة «الخليج 365» تكريم صناع الإبداع والفن العربي من خلال تأليف لجنة تحكيم عربية تضم كتّاباً وشعراء وملحنين ومخرجين من أنحاء العالم العربي كافة، ليشاركوا القراء العرب جنباً إلى جنب في ترشيح النجوم والأعمال الأكثر تميزاً. وكان للجنة التحكيم دور كبير في اختيار الأفضل والأكثر استحقاقاً للفوز بفئات «أوسكار الخليج 365 2019» الفني المتنوعة:

| ناصر الصالح: ملحن سعودي من أشهر الملحنين الخليجيين، عمل مع مجموعة فنانين عرب من مختلف الجنسيات وله أعمال مهمة عدّة. كذلك اشتهر بالأغاني الوطنية والرياضية كما لحن أغاني العديد من الأفلام والمسلسلات والأوبريتات، أشهرها الجنادرية وشارك كمدرب وعضو في لجان تحكيمية عدّة.

| خالد الحربي: ممثل وكاتب سعودي. التحق بجمعية الثقافة والفنون في جدة عام 1990م، وشكّل بعد ذلك فرقة مسرحية مع زملائه في العام ذاته. ثم تحولت إلى شركة إنتاج فني صغيرة.

| مريم الغامدي: ممثلة ومذيعة ومخرجة وكاتبة سعودية، هي أول امرأة سعودية تقف على خشبة المسرح وأول من تعمل في التمثيل وأول مذيعة سعودية.

| محمد بخش: ممثل ومخرج ومنتج سعودي. عمل في الكثير من المسلسلات، أبرزها «هوامير الصحراء» و«طاش ما طاش» و«الوهم» و«عبادة» و«حارة الشيخ».

| أحمد الملا: رئيس مبادرة مركز الأرشيف الوطني للأفلام في السعودية، أسّس وأدار مهرجان أفلام السعودية وهو ممثل وكاتب مسرحي وشاعر سعودي صدرت له دواوين عدّة، بدءًا من عام 1995 وقد فاز بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الثانية.

| كمال منصور: مخرج مصري له عددٌ كبيرٌ من الأعمال الفنية تولى إخراجها أخيراً وهي: مسلسل «أبو العروسة» الموسم الأول والثاني، كما أخرج مسلسل «على كف عفريت» ومسلسل «أهل كايرو» ومسلسل «حكايات بنعيشها».

| تامر حبيب: سيناريست مصري له العديد من الأعمال الدرامية تولى تأليفها وكتابة السيناريو الخاص بها، منها للدراما وأخرى للسينما. درامياً: مسلسل «غراند أوتيل» و«لا تطفئ الشمس» و«حلاوة الدنيا»، و«طريقي». أما سينمائياً، فألّف أفلام «أسوار القمر» و«واحد صحيح» و«تيمور وشفيقة» وغيرها.

| سميرة عبد العزيز: ممثلة مصرية شاركت في بطولة أفلام ومسلسلات عدّة، منها: «بركة» و«الحساب يجمع» و«جراب»، و«ليالي الحلمية 6» و«إمام الدعاة»، وغيرها من الأعمال الدرامية.

| علي جمال: مخرج إماراتي له بعض المشاركات في مجال الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو. حاز العديد من الجوائز مسرحياً وسينمائياً.

| عبدالله الجنيبي: مخرج وممثل إماراتي شارك في تمثيل وإخراج عددٍ كبيرٍ من المسلسلات التلفزيونية.

| نرجس المودن: سيناريست مغربية شابة ساهمت في سيناريوهات عدّة لمسلسلات مغربية، لاقت نجاحاً واسعاً أهمها «بنات للامنانة» و«دار الغزلان» و«زينة» و«حياتي» و«دموع وردة». عضو لجنة تحكيم في عدد من مهرجانات السينما بالمغرب.

| نور شيشكلي: كاتبة درامية سورية قدمت عدداً كبيراً من المسلسلات منها «علاقات خاصة» و«جريمة شغف» و«مذكرات عشيقة سابقة» وغيرها.

| مازن طه: سيناريست سوري كتب العديد من المسلسلات السورية والمشتركة منها «سكر وسط» و«جوليا» و«كراميل» وغيرها من الأعمال.

| سعيد الماروق: مخرج لبناني تعامل مع عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب من خلال إخراج أغنياتهم المصورة. كما أخرج عدداً من الأفلام السينمائية آخرها فيلم «الفلوس» بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومجموعة من الفنانين

| نزار فرنسيس: شاعر غنائي لبناني نظم أكثر من ألفي أغنية لمجموعة من المطربين. تخصّص في مجال الحقوق ولكنه فضّل كتابة الشعر عليه.

| سهام الشعشاع: شاعرة سورية درست الأدب العربي في جامعة دمشق وعملت في الإعلام السوري. تعاملت مع عدد من الفنانين السوريين والعرب.

| غازي العيادي: فنان وملحن تونسي. خطّ مسيرة فنية ثريّة. تجاوز رصيده الغنائي 45 أغنية، وهو أول مطرب تونسي يتعاقد مع شركة «روتانا». شارك العيادي في مهرجانات تونسية وعربية عدّة.

| حسين دعيبس: مخرج دراما وسينما وفيديو كليب أردني انطلق من بوابة الأفلام الوثائقية إلى الدراما والأغاني المصورة فيديو كليب. وكان من أوائل المخرجين الذين عملوا على تصوير الأغنية العربية وذلك منذ ظهور الفيديو كليب في منتصف التسعينيات.

أعضاء لجنة تحكيم: