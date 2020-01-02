آخر تغريدة لـ مذيعة العربية الراحلة نجوى قاسم

فجع الوسط الإعلامي العالمي بوفاة المذيعة اللبنانية نجوى قاسم، المذيعة السياسية المعروفة بقناة العربية عن 52 عاما، بعد أن وجدت متوفية داخل مقر سكنها في دبي.

وأكدت مصادر أن قاسم توفيت بعد إصابتها بسكتة قلبية أدت إلى وفاتها على الفور بحسب الفحوصات الطبية التي أجريت لها، وبحسب المصادر ذاتها فإنه عند دخول شقتها لإيقاظها كانت قد فارقت الحياة.

وكان آخر ما كتبته نجوى قاسم في حسابها على “تويتر”: “يارب عام خير على الجميع يارب يارب يارب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

بهذه الكلمات ودعت الإعلامية السياسية المحنكة الحياة وهي تحمل حب الجميع، ومهنية كبيرة يتعلم منها الأجيال من بعدها.