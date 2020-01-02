كواليس ماسبيرو

<< المطرب أحمد إبراهيم اتفق مع نائلة فاروق رئيس التليفزيون على تقديم برنامج على القناة الثانية بعنوان المايسترو» يذاع خلال الأيام القليلة القادمة. وهو برنامج أسبوعى.

<< صرحت إيناس عبدالله رئيس قناة النيل للدراما أن مسلسل أم كلثوم سيعرض على شاشة النيل للدراما الشهر المقبل ولكن بشكل مضغوط 4 سهرات على مدى الشهر بمناسبة الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.

<< أكد محمد نوار رئيس الإذاعة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيبدأ هذا الشهر

فى تقديم برنامج يومى قصير على إذاعة القرآن الكريم سيكون عبارة عن معلومة دينية مركزة ولن تزيد الحلقة علي دقيقتين.

<< لم يتحدد بعد موقف كريم حسن شحاتة من استمرار تقديم برنامجه اليومى كورة كل يوم الذى يذاع يوميًا فى سهرة القناة الأولى بعد تعاقده مع قناة الزمالك على تقديم برنامج والقناة سيبدأ إرسالها الرسمى هذا الشهر.

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<< فى سرية تامة عرفت القناة الأولى فى سهرة رأس السنة حوار خاص مع المطرب الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين دون عرض أى تنويه عن هذه السهرة. هل يعقل هذا، يبدو أن المسئولين فى التليفزيون يرفعون شعار «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

<< قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون إلغاء برنامج صور إذاعية الذى كان يذاع أسبوعيًا على شاشة القناة الثانية.

<< بدأ العام الجديد والأوضاع كما هى بماسبيرو، المناصب القيادية وما أكثر مازالت شاغرة على رأسها منصب رئيس القناتين الأولى والثانية وبالطبع عدم وجود أى نواب لرؤساء القنوات وعدم وجود ثواب لجميع رؤساء الشبكات الإذاعية وسلملى على إعادة الهيكلة.