صور.. جنا عمرو دياب بإطلالة جديدة في الجونة

شاكرت جنا ابنة النجم الكبير عمرو دياب صور أحدث جلسة تصوير لها بمدينة الجونة، عبر حسابها الخاص على موقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة شتوية وكتبت عليها قائلة:"الجونة وقت جميل". ويذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "أنا غير" كامل علي المتاجر الإلكترونية واليوتيوب.

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