صور.. ليلي علوي علي البحر بعدسة نيللي كريم

نشرت النجمة الكبيرة ليلي علوي، صورة لها، من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وكتبت، "علوي" علي الصورة قائلة "لوك جديد بعدسة الجميلة نيللي كريم:". "لوك جديد بعدسة الجميلة نيللي كريم:". ويذكر أن آخر مشاركات ليلي علوي كانت بمسلسل "هي ودافنشي" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2016. بمسلسل "هي ودافنشي" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2016.

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