شاهد.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

احتفلت، النجمة الشابة سارة سلامة بعيد ميلاد شقيقتها، عبرحسابها الرسمي بموقع الشهير "انستجرام". ونشرت "سلامة" صور برفقة شقيقتها، وعلقت عليها قائلة:": كل سنة وأنتى حلوة وطيبة وحنينة ومالية عليا حياتى يارب السنة دى تبقى أحلى من كل اللى فات ربنا يخليكى ليا". وحنينة ومالية عليا حياتى يارب السنة دى تبقى أحلى من كل اللى فات ربنا يخليكى ليا". Advertisements ومن ناحية أخرى، تنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها الجديد "كتف قانوني"، للمخرج عادل الأعصر. مسلسل "كتف فانوني" سارة سلامة وطارق صبري وأحمد بدير ومحمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت تيخا وعبدالله مشرف، ومن تأليف فتحي الجندي واخراج عادل الأعصر.

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